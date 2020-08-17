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Kadınların emeği ’üreten eller pazarında’ satılacak

ANTALYA HABERLERİ  | 17.08.2020 14:18 | Son Güncelleme

Muratpaşalı kadınların el emeği ürünlerini satabilecekleri ‘Üreten eller pazarı’, Şirinyalı Kapalı Pazar Yeri’nde, 21 Ağustos saat 11.00’de açılacak.Muratpaşa Belediyesi, kadınların ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlayacak.

Muratpaşalı kadınların el emeği ürünlerini satabilecekleri ‘Üreten eller pazarı’, Şirinyalı Kapalı Pazar Yeri’nde, 21 Ağustos saat 11.00’de açılacak.
Muratpaşa Belediyesi, kadınların ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlayacak. Üreten eller pazarı, Şirinyalı Kapalı Pazar Yeri’nde açılıyor. Her Cuma günü 09.00 - 20.00 saatleri arasında kurulacak olan ‘üreten eller pazarı’ ilk kez 21 Ağustos saat 11.00’de, Şirinyalı Kapalı Pazar Yeri’nde açılacak.
Üreten eller pazarında, kadın girişim kooperatifleri, Muratpaşa sınırlarında ikamet eden, el emeği ürünler üreten kadınlar, Muratpaşa Belediyesi’nin mesleki eğitim ve sanat kurslarına katılan ve üretim yapan kadınlar yer alacak. 350 kadının başvuruda bulunduğu pazarda stantlar, kooperatif ve kadınlara ücretsiz tahsis edilecek. Fabrikasyon üretim ya da bir markaya ait olan yiyeceklerin satışına izin verilmeyecek olan pazarda, kadınlar gıdadan çiçeğe, mefruşattan aksesuara, geleneksel el sanatlarından dekorasyon ve hediyelik eşyaya pek çok el yapımı ürünlerini satabilecek.
Yeni normallere göre kurulacak pazarda, sosyal mesafe kurallarına göre yerleşim yapılacak, maske, eldiven ve hijyen malzemeleri kullanımı zorunlu olacak.

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