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Kadınların korkulu rüyasıydı, Türk mühendis ortadan kaldırdı

09.01.2024 11:40 | Son Güncelleme:
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Bir Makine Mühendisi tarafından geliştirilen ve manuel araçlarda debriyajı ortadan kaldıran “Akıllı Debriyaj” sistemi özellikle kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

Her türlü araca uyumlu olan sistem sayesinde bayanların korkulu rüyası olan araç stop ettirme derdi de tarih oldu.

Ankara’da oto tamircisinde çalışan Makine Mühendisi Murat Ünal, “Akıllı Debriyaj” ismini verdiği bir sistem geliştirdi. Bu sistem sayesinde bayanların korkulu rüyası olan debriyaj ortadan kalkıyor. Rampa yukarı otomatik kalkış desteği sağlayan sistem sayesinde aracı stop ettirme dönemi de son buldu. Araca yerleştirilen açma kapama tuşu sayesinde de 2 dakika da tekrar sistemi devre dışı bırakıp manuel moda alınabiliyor. Tokatta oto tamiri üzerine 30 yıldır çıraklık, kalfalık ve ustalık yapan Erkan Güney, geliştirilen “Akıllı Debriyaj” sistemini ilde uygulayan tek merkez. Randevu sistemiyle müşterilerine hizmet veren Erkan usta, 3 günlük çalışmanın ardından aracı müşterilerine teslim ediyor.

“Akıllı Debriyaj” sistemi hakkında bilgiler veren oto tamircisi Erkan Güney; “Manuel araçlarda uyguladığımız bir sistem. Debriyajı kullanmaktan sizi alıkoyuyor. Yani bir şekilde debriyajı iptal ediyoruz. Aracınız tiptronic vites gibi oluyor. Duruşu, kalkışı tam otomatik gibi ancak vites değiştirme sizde oluyor. Birinci vitesten başlayarak vitesleri siz değiştiriyorsunuz. Fakat hangi viteste olursa olsun frene bastığınızda stop etmeden durma özelliğine sahiptir. Kalkarken de tekrar birinci vitese takıp o şekilde kalkış yapabiliyorsunuz. Çok dik olmamak şartıyla herhangi bir rampada yokuş kalkış desteği gibi bir desteği de oluyor. Freni bıraktığınızda tıpkı otomatik vites gibi aracın kendi kendine hareket etmesini sağlıyor ki bu da özellikle bayanlarda çok iyi bir kolaylık sağlıyor” dedi.

İSTEĞE BAĞLI MANUEL OLARAK DA KULLANILABİLİYOR

Geliştirilen modlar sayesinde manuel kullanıma da geçişin kolay olduğunu söyleyen Erkan usta; “Aracın motor içerisine yerleştirdiğimiz bir vanası var. Tabii isterseniz bunu opsiyon olarak elektrikli sisteme de çevirip hiç kaputu açmadan içeriden de vanayla alma imkanımız oluyor. O vanayı çevirerek ve içerideki kontrol ünitesinin ana şalterinin ana düğmesini kapattıktan sonra manuel pozisyonuna geçebiliyorsunuz. Bu işlemi en fazla dışarıdan manuel olarak geçirmeniz gerekiyorsa, en fazla üç dakika içeriden geçirmeniz gerekiyorsa elektronik şalter taktırmışsanız bir buçuk dakika gibi bir sürenizi alıyor” diye konuştu.

HEM KOLAY, HEM HESAPLI, HEM DE KONFORLU BİR KULLANIŞ SAĞLIYOR

Sistemin avantajlarından da bahseden Güney usta; “Debriyaj sisteminizin ömrünü yüzde kırk oranında artırıyor. Şehir içinde büyük kolaylık sağlıyor. Çünkü debriyaj kullanmıyorsunuz. Otomatik vites araçla bunun arasındaki fiyat farkını temel aldığınız zaman mesela herhangi bir manuel ve otomatik vites araçların arasında en az 150 bin Türk Lirası fark oluyor. İkinci el araç alıp şanzımanda sorun çıktığı zaman size en kötü götürüsü 150 bin Türk Lirası civarındadır. Bu riskleri göz önüne alırsak akıllı debriyaj ve her konuda daha iyi bir kolaylık ve daha hesaplı, daha güzel bir kullanış sağlıyor” dedi.
Otomatik tadında manuel araç keyfi
Bayiliği 8 ay önce aldıklarını söyleyen Erkan Güney; “Randevu üzerine araçları alıyoruz. Sol ayağınızı istirahate ayırın. Otomatik tadında manuel araba sürmenin keyfini yaşayın” dedi.

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