YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kadınların maçında başlama vuruşunu Vali Köşger yaptı

Kadınların maçında başlama vuruşunu Vali Köşger yaptı

AYDIN HABERLERİ  | 15.02.2020 13:29 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlenen kadınlar futbol turnuvasının başlama vuruşunu yaptı.Kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Birleşen Kadınlar Futbol Turnuvası için bir araya gelen Aydınlı kadınlar sahada ter döktü.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlenen kadınlar futbol turnuvasının başlama vuruşunu yaptı.
Kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Birleşen Kadınlar Futbol Turnuvası için bir araya gelen Aydınlı kadınlar sahada ter döktü. Alabanda Gençlik Derneği ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen turnuvayı Vali Yavuz Selim Köşger, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Amatör Spor Kulübü Federasyon (ASFK) Başkanı Hasip Arıkan, Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan, Spor Şube Müdürü Serdar Küçük, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Kahriman ve çok sayıda futbolsever takip etti.
Efeler Adnan Menderes Stadyumu 1 nolu yan sahada gerçekleştirilen müsabakada Vali Köşger, hakemlere çiçek takdim edip, başlama vuruşunu gerçekleştirerek, her iki takıma da başarılar diledi. Ev hanımları ve farklı meslek gruplarından kadınların katıldığı ve renkli görüntülere sahne olan maçta kadınların mücadelesi takdir topladı. Aileleri de tribünden sahada ter döken sporculara destek verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Görenler kardeş sanıyor ama... Görenler kardeş sanıyor ama...
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Yüksekova’da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Yüksekova’da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Kayserispor Denizli’ye gitti

Kayserispor Denizli’ye gitti

Daha temiz ve yaşanılabilir bir Nevşehir için, pet şişeler kumbaraya

Daha temiz ve yaşanılabilir bir Nevşehir için, pet şişeler kumbaraya

Şahin, "Sektörün Lokomotif İşletmelerinin Her Zaman Yanındayız"

Şahin, "Sektörün Lokomotif İşletmelerinin Her Zaman Yanındayız"

Aydın Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
06:31
Sabah
07:53
Öğle
13:28
İkindi
16:26
Akşam
18:53
Yatsı
20:09

Aydın Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Atasoy Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Merkez
Canver Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Ali Çankır, güven tazeledi

Ali Çankır, güven tazeledi

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.