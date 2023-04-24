YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Kadınların saç baş yolduran kavgasında bıçaklanan polis memuru yaralandı

Kadınların saç baş yolduran kavgasında bıçaklanan polis memuru yaralandı

24.04.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde iki kadın arasında çıkan kavgada kopan saçlar sokağa saçılırken, kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Kadınların saç baş yolduran kavgasında bıçaklanan polis memuru yaralandı

Olay, 22.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre madde bağlısı oldukları belirtilen iki kadının sokak ortasında kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler kavgayı ayırmaya çalışırken, kadınların erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen şahıs ekiplere bıçakla saldırdı. Polisin havaya uyarı ateşi açtığı olayda bir polis memuru bacak kısmına aldığı bıçak darbesi sonucu kadınlar ise karşılıklı darp nedeniyle yaralandı. Kadınların kopan saçlarının yola savrulduğu kavgada olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı polis memuru ile iki kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da depremzedelerle bayramlaştıKültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da depremzedelerle bayramlaştı
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için bayram eğlencesi düzenlendiKahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için bayram eğlencesi düzenlendi
23 Nisan Erzincan’da coşkuyla kutlandı23 Nisan Erzincan’da coşkuyla kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 24 Nisan Pazartesi

İmsak
04:03
Sabah
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:15
Akşam
19:18
Yatsı
20:41

Malatya Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Pazartesi

Sibel eczanesi
Arguvan
Darende eczanesi
Darende
Cengiz eczanesi
Hekimhan
Aksu eczanesi
Battalgazi
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.