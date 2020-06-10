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  4. Kadınların sosyal mesafeli maskeli spor hayatı böyle başladı

Kadınların sosyal mesafeli maskeli spor hayatı böyle başladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.06.2020 14:11 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, hanımlar için açık alan spor faaliyetleri başlattı.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, hanımlar için açık alan spor faaliyetleri başlattı. Uzun zaman sonra dışarı çıkan kadınlar, sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak spor yaptılar.
Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların ardından normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte başlatılan etkinliğe, uzun süredir evlerinde kalan Eyüpsultanlı hanımların ilgisi yoğun oldu. Eyüpsultanlı kadınlara sağlıklı yaşam bilinci kazandırmayı ve düzenli spor yapmalarını sağlamayı amaçlayan etkinlikte, özellikle sağlık tedbirlerine önem verildi. Maskeleri takılı olarak spor yapacakları alana gelen hanımların öncelikle ateş ölçümü yapıldı ve ellerini dezenfekte ettiler.

Uzman hocalar eşliğinde sporlarını yaptılar
Sonrasında sosyal mesafe kuralına uygun olarak, uzman hocalar eşliğinde sporlarını yaptılar. Hanımlar için açık alan spor faaliyetleri; pazartesi - çarşamba ve cuma günleri sabah saat 09.00’da Göktürk Özgecan Aslan Parkı, Eyüp Stadı ve Akşemsettin Parkı’nda, Salı - perşembe günleri saat 09.00’da Alibeyköy Spor Tesisleri, Kemerburgaz Parkı, Güzeltepe Parkı ve Rami Bir Nefes Parkı’nda düzenlenecek. Bu arada sabah saatlerinde vakit bulamayan hanımlar için akşamları da açık alan spor faaliyetleri düzenleniyor. Akşamları pazartesi - çarşamba ve cuma günleri saat 19.30’da Eyüp Stadı, salı ve perşembe günleri saat 19.30’da Göktürk Özgecan Aslan Parkı, Alibeyköy Spor Tesisleri ve Kemerburgaz Parkı’nda yine hanımlar için açık alan spor faaliyetleri düzenleniyor.

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