YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kadınların yeni adresi: Bayrampaşa Kadın Yaşam Merkezi

Kadınların yeni adresi: Bayrampaşa Kadın Yaşam Merkezi

09.08.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçedeki kadınların sosyal hayatını zenginleştirmek amacıyla Bayrampaşa Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kadın Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.

Kadınların yeni adresi: Bayrampaşa Kadın Yaşam Merkezi

Kadınlardan tam not alan merkezde incelemelerde bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Söz verdiğimiz gibi bu projemizi de başarıyla tamamladık ve değerli hanım kardeşlerimizin hizmetine sunduk. İlçemiz ve halkımız için hayırlı olsun” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi’nin ilçedeki kadınların sosyal hayatını zenginleştirmek amacıyla hayata geçirdiği Kadın Yaşam Merkezi Terazidere Mahallesi Esenler Caddesi’nde hizmet veriyor. Yaklaşık 500 metrekarelik bir alana sahip 2 katlı merkezde spor ve seminer salonu, sanat odası, pilates, kafeterya, el sanatları, diksiyon, amigurumi, çocuk oyun ve etkinlik alanı bulunuyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği merkezde birden çok hizmet aynı anda verilebiliyor.
AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ile birlikle Kadın Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Söz verdiğimiz gibi Kadın Yaşam Merkezimizi de başarıyla tamamladık ve değerli hanım kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Dolu dolu içeriğiyle merkezimiz kısa sürede Bayrampaşalı kadınların gözdesi oldu. Çocuklarıyla birlikte burada keyifle vakit geçirebiliyorlar. İlçemiz ve halkımız için hayırlı olsun” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saman balyası yüklü römork alev alev yandıSaman balyası yüklü römork alev alev yandı
Denize girenlerin yol kenarına park ettiği araçlarına kesilen cezalar tepki çektiDenize girenlerin yol kenarına park ettiği araçlarına kesilen cezalar tepki çekti
Esenler Topkule’de askerli kışla da yangınEsenler Topkule’de askerli kışla da yangın
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:20
Sabah
06:00
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:19
Yatsı
21:53

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Çarşamba

Flora eczanesi
Atasehir
Mustafa avci eczanesi
Kagithane
Güneş gören eczanesi
Sile
Cadde eczanesi
Avcilar
Büyük eczanesi
Sancaktepe
Aslihan eczanesi
Beylikduzu
İnönü şifa eczanesi
Kadikoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Gelin 41, damat 16 yaşında! “En iyi arkadaşımın oğluyla evlendim"

Gelin 41, damat 16 yaşında! “En iyi arkadaşımın oğluyla evlendim"

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.