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Kadıoğlu mozaiklerini incelediler

ZONGULDAK HABERLERİ  | 20.11.2020 15:18 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Kadıoğlu Mozaiklerine teknik bir inceleme yapmak üzere Kocaeli Röleve ve Anıtlar Müdürü Mehmet Said Üzülmez ve beraberindeki heyet ile birlikte Ereğli Müzesi Arkeoloğu Ünver Göçen geldi.Heyetle birlikte Kadıoğlu Köyünde sahada yapılan incelemeye katılan Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, kendileri ile Kadıoğlu Mozaiklerinin korunması ve alanın en uygun şekilde turizme açılması için görüş alışverişinde bulunuldu.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Kadıoğlu Mozaiklerine teknik bir inceleme yapmak üzere Kocaeli Röleve ve Anıtlar Müdürü Mehmet Said Üzülmez ve beraberindeki heyet ile birlikte Ereğli Müzesi Arkeoloğu Ünver Göçen geldi.

Heyetle birlikte Kadıoğlu Köyünde sahada yapılan incelemeye katılan Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, kendileri ile Kadıoğlu Mozaiklerinin korunması ve alanın en uygun şekilde turizme açılması için görüş alışverişinde bulunuldu. TSO Başkanı Kamitoğlu ziyaret ile ilgili olarak şunları söyledi:
“2012 yılında gün ışığına çıkartıldığında eşsizliği ile bizleri çok heyecanlandırılan Kadıoğlu Mozaikleri’nin ödenek yetersizliği başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı hala toprağın altında bekletiliyor olması bizi üzmektedir. Şimdi görüyoruz ki orada yatan tarihin hem korunması hem de bir an önce gün yüzüne çıkartılması ve hak ettiği değere kavuşturulması için yapılan çalışmalar yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye başlıyor. Bu gün yapılan Zonguldak ilinin bağlı bulunduğu Kocaeli Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü heyetinin ziyareti sonrasında gelişmelerin daha da hızlanacağı düşüncesindeyim. Bölgemizin tarihi açısından çok önemli olan Kadıoğlu Mozaikleri, antik şehir kalıntıları gibi değerlerimize sahip çıkmak adına çalışmaların da hem destekçisi hem takipçisi olacağız."

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