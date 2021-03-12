Kadir Doğulu Aşkın Tarifi'ne başrol oldu

Kadir Doğulu yeni dizi için el sıkıştı. Dizide 'Fırat' karakterine hayat vermeye hazırlanan Doğulu, yeni projesiyle ilgili şunları söyledi:

"Senaryoyu ilk okuduğumda Fırat’ın hikayesi beni çok etkiledi. Kanal D ve NTC Medya ile böyle güzel bir projede bir arada olmaktan dolayı mutluyum. Çekimlerin başlamasını heyecanla bekliyorum."

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, Aşkın Tarifi dizisinin yönetmen koltuğuna Deniz Koloş otururken, senaryosunu Doruk Erengül ve Leyla Oter kaleme alıyor.

