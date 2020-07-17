Kadir Doğulu'dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a eşcinsellik yanıtı

Oyuncu Kadir Doğulu Jülide Ateş'in Haber Global'de sunduğu 40 programına katıldı. Doğulu, ‘eşcinselliğin virüs yaydığını' öne süren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a "Ümidim bu beyefendinin de insanları sevecek, kategorize etmeyecek bir tarafını görecek olması” diyerek seslendi.

Ateş, Doğulu'ya “eşcinselliğin virüs yaydığı” iddiasını taşıyan açıklamayı da hatırlatarak “Diyanet İşleri Başkanı'nın eşcinselliğe bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye sordu.

Doğulu, üniversitelerde gittiği söyleşilerde öğrencilerin kendisine “Bir eşcinseli oynar mısınız?” sorusunu sorduğunu söyleyerek şöyle yanıt verdi:

'ÜMİDİM BU BEYEFENDİNİN DE...'

“Yahu ne demek bu? Sanki bir yılanı, bir ejderhayı oynar mısınız diye soruyor. İnsan yahu, tabii ki oynarım. İnsan, yaratılmışların en güzeli deniyor inanca göre, beyefendinin de temsil ettiği makama göre. İnsan insandır. Tercihleri, fiziksel hastalığı varsa ya da bir noksanlığı varsa umurumda değil.

Ben içinde sevilecek bir taraf bulurum. Ümidim bu beyefendinin de insanları sevecek, kategorize etmeyecek bir tarafını görecek olması. Dikkat ediyorum bu pandemi döneminde de, yatsı namazlarından sonra hocalar söylüyor: Hakkı yenen masumlarım yüzü suyu hürmetine bizi affet bizi. Hak yememek lazım. Eşcinselmiş, kadınmış, erkekmiş, çocukmuş… En güzel haliyle başımın üstünde.”

