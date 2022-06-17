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Kadir Gecesi sosyal medyada paylaşılan alkollü ortam fotoğrafına iddianame düzenlendi

17.06.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddianamede, arkadaşlarıyla alkollü ortamda çektiği fotoğrafı, "Kadir Gecesi özel, Rabb'im kabul etsin" içerikli yorumla sosyal medya hesabından paylaşan şüphelinin, "halkın bir kesiminin benimsediği değerleri alenen aşağılama" suçundan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

İSTANBUL (AA) - Kadir Gecesi alkollü bir ortamda çekilen fotoğrafı sosyal medyadan "Kadir Gecesi özel, Rabb'im kabul etsin" notuyla paylaşan Onur T. hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği değerleri alenen aşağılama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Onur T. ve arkadaşlarının bir restoranda eğlenirken ellerinde alkol aldıkları bardakların bulunduğu bir fotoğraf çektikleri anlatıldı.

Şüphelinin, bu fotoğrafı Instagram hesabından 27 Nisan'da "Kadir Gecesi özel, Rabb'im kabul etsin" ifadeleriyle paylaştığı belirtilen iddianamede, bu paylaşımla "halkın bir kesiminin benimsediği değerleri alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Onur T, sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ve söz konusu paylaşımın kendisi tarafından sadece arkadaşlarının görebildiği hesabından yaptığını anlatarak arkadaşının doğum günü nedeniyle toplandıklarını, bir süre sonra fotoğrafın sosyal medyada yayıldığını söyledi.

Paylaşımı mizah amacıyla yaptığını ve kesinlikle İslam dinine, inananlarına veya Kadir Gecesi'ne yönelik aşağılama, dalga geçme veya küçük düşürme amacı taşımadığını savunan şüpheli, "Olayların bu aşamaya gelmesinden dolayı üzgün ve pişmanım." dedi.

İddianamede, Kadir Gecesi'nin İslam dini ve İslam dinine inananlar için dini bir değer olduğuna vurgu yapılarak şüphelinin İslam inancına mensup kişilerce kutsal kabul edilen Kadir Gecesi'nde, suça konu fotoğrafı "Kadir Gecesi özel Rabb'im kabul etsin" yazısıyla paylaşmasının "İslam dinince kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde olduğu" belirtildi.

Şüpheli Onur T'nin fiilinin, toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme niteliğinde olduğu ve toplumsal barışı bozmaya elverişli bulunduğu kaydedilen iddianamede, şüphelinin "halkın bir kesiminin benimsediği değerleri alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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