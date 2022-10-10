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Kadir Gecesi sosyal medyada paylaşılan alkollü ortam fotoğrafına ilişkin davada karar

10.10.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkeme, sanık Onur T. hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği değerleri alenen aşağılama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verirken sanığın herhangi bir sabıkası bulunmamasından dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti

İSTANBUL (AA) - Kadir Gecesi alkollü bir ortamda çekilen fotoğrafı sosyal medyadan "Kadir Gecesi özel, Rabb'im kabul etsin" notuyla paylaşan Onur T.'nin "halkın bir kesiminin benimsediği değerleri alenen aşağılama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle basit yargılama usulüne göre yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Onur T. katıldı.

Sanık Onur T, savunmasında sosyal medya hesabından söz konusu paylaşımı mizah amaçlı yaptığını belirterek, paylaşımının kesinlikle İslam dinine, inanlara veya Kadir Gecesi'ne yönelik aşağılama, dalga geçme ve küçük düşürme amacı taşımadığını ifade etti.

Basit yargılama usulüne göre görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Sanığın suçtan önce sabıkasının bulunmadığını, duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

- "Kadir Gecesi, İslam dini ve İslam dinine inananlar için dini bir değer"

Mahkeme kararının gerekçesinde, Kadir Gecesi'nin, İslam dini ve İslam'a inananlar için dini bir değer olduğu belirtilerek, sanığın İslam inancına mensup kişilerce kutsal kabul edilen Kadir Gecesi'nde yaptığı paylaşımın, İslam dinince kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde olduğu vurgulandı.

Sanığın eyleminin, toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme niteliğinde ve toplumsal barışı bozmaya elverişli olduğu kaydedildi.

- İddianameden

İddianamede, Kadir Gecesi'nin İslam dini ve İslam dinine inananlar için dini bir değer olduğuna vurgu yapılarak şüphelinin İslam inancına mensup kişilerce kutsal kabul edilen Kadir Gecesi'nde, suça konu fotoğrafı "Kadir Gecesi özel Rabb'im kabul etsin" yazısıyla paylaşmasının "İslam dinince kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde" olduğu belirtilmişti.

Şüpheli Onur T.'nin fiilinin, toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme niteliğinde olduğu ve toplumsal barışı bozmaya elverişli bulunduğu kaydedilen iddianamede, şüphelinin "halkın bir kesiminin benimsediği değerleri alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.

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