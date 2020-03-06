Kadir Gürkan’ın acı günü

Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan’ın babası Alparslan Gürkan vefat etti. Gürkan, bugün toprağa verildi.

MMO Samsun Şube Başkanı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan’ın babası Alparslan Gürkan, hayatını kaybetti.

Samsun’da uzun yıllar Gülsan Sanayi Sitesi’nde yedek parça ticareti ile uğraşan, şehrin tanınmış esnaflarından Alparslan Gürkan, sabaha karşı 84 yaşında hayata veda etti. Alparslan Gürkan’ın naaşı bugün, 100’üncü Yıl Bulvarı Beldem Apartmanı evininin önünden helallik alındıktan sonra Gürbüz Camisi’nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Cenazeye AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

