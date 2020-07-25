Kadir Has Stadyumu sezonun son maçına hazır

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 34. haftasında bugün saat 21.00'de Trabzonspor'u konuk edecek.

2019-2020 sezonunun son maçına çıkacak olan sarı-kırmızılı takımda tek hedef 3 puan. 2009 yılından beri maçlarını Kadir Has Stadyumunda oynayan Kayserispor, bu sezon Süper Lig'de 17, Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıktı.

(İHA)

