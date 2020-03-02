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Kadir Has’ta Türk bayrağı dağıtılacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.03.2020 08:59 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe arasında oynanacak Süper Lig maçına gelecek taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacak.Süper Lig’in 24.haftasında Kayseri’de oynanacak Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe arasında oynanacak müsabaka öncesinde stada gelecek taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacak.Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe karşılaşmasında Kadir Has Stadyumu tribünlerini şanlı bayrağımızla donatıyoruz.

Kadir Has’ta Türk bayrağı dağıtılacak

Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe arasında oynanacak Süper Lig maçına gelecek taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacak.
Süper Lig’in 24.haftasında Kayseri’de oynanacak Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe arasında oynanacak müsabaka öncesinde stada gelecek taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacak.
Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe karşılaşmasında Kadir Has Stadyumu tribünlerini şanlı bayrağımızla donatıyoruz. Pazartesi 20:00’de Göztepe karşılaşmasında Kadir Has’a gelen tüm taraftarlarımıza Şanlı Türk Bayrağımız verilecektir" denildi.

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