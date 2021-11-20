MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

20.11.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Kadir İnanır, beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldı. Felç riski taşıdığı bildirilen aktörün hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, ambulansla Denizli’ye getirildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı. Yapılan kontrolde, ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

FELÇ RİSKİ TAŞIYOR

Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır’ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne olduKim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu
PARTNEREylül ayında evlenmişlerdi! Ünlü çift bebek mi bekliyor?Eylül ayında evlenmişlerdi! Ünlü çift bebek mi bekliyor?
Marilyn Manson 'kötü şöhretli' evini sattı Marilyn Manson 'kötü şöhretli' evini sattı
Anahtar Kelimeler:
Kadir İnanır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akın akın geliyorlar! Kişi başı 500 Euro harcıyorlar

Akın akın geliyorlar! Kişi başı 500 Euro harcıyorlar

Tedavide işe yaramadığı ortaya çıkmıştı! Yeni açıklama

Tedavide işe yaramadığı ortaya çıkmıştı! Yeni açıklama

Resmî Gazete'de yayımlandı! Dev banka geri dönüyor

Resmî Gazete'de yayımlandı! Dev banka geri dönüyor

Gündeme oturan sevgilisi sosyal medyadan isyan etti!

Gündeme oturan sevgilisi sosyal medyadan isyan etti!

Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 6 maddelik talep

Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 6 maddelik talep

"Boji tramvaya pisledi" iddiasında yeni gelişme! Şoke olacaksınız

"Boji tramvaya pisledi" iddiasında yeni gelişme! Şoke olacaksınız

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Gergin anlar kameraya yansıdı

Gergin anlar kameraya yansıdı

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

İzleyenlerin yüzü kızardı! Bütün sapkınlığı yayınladılar

İzleyenlerin yüzü kızardı! Bütün sapkınlığı yayınladılar

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

Fahriye Evcen'in 'uluması' sosyal medyada dalga konusu oldu! "Ya şaka mı?"

Fahriye Evcen'in 'uluması' sosyal medyada dalga konusu oldu! "Ya şaka mı?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.