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Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Ünlü oyuncudan üzen haber! Kadir İnanır'ın rahatsızlığı nedir?

20.11.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Kadir İnanır, Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlandı. Tedaviye alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? İşte son durumu...

Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Ünlü oyuncudan üzen haber! Kadir İnanır'ın rahatsızlığı nedir?

Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu merak ediliyor. Sevilen oyuncunun sağlık durumu sevenlerini korkuttu.

KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü oyuncu Kadir İnanır, Muğla'da rahatsızlanmasının ardından ambulansla Denizli’ye getirildi. Daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı.

KADİR İNANIR'IN RAHATSIZLIĞI NEDİR?

Yapılan kontroller sonucu, ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlendi ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı ifade edilen İnanır’ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği de öğrenildi.

KADİR İNANIR KİMDİR?

Sevilen oyuncu Kadir İnanır, ailesinin son çocuğu olarak 15 Nisan 1949 Yılında Ordu ilinin Fatsa ilçesinde dünyaya gelmiştir. İnanır, aslen Trabzon Sürmenelidir. Çok çocuklu ve kalabalık bir ailenin son üyesidir ve oyuncu 14 kardeşin en küçüğü olarak bilinmektedir. Babası Mehmet İnanır, annesi Rukiye İnanır’dır. Şarkıcı Soner Arıca ise yeğenidir.

1967 yılında Ses dergisi’nin düzenlediği “Sinema Artisti Yarışması”‘nda finale kalmıştır. Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başlamıştır. İlk defa başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz’ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkân Şoray’la başrolleri paylaşmıştır. Daha sonra Şoray’la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girmiştir. Onlarca filmde rol almıştır.


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