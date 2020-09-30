Kadirhan yeniden bisikletine binebilecek

Konya’nın Beyşehir ilçesinde öğrenim gören ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Kadirhan Yılmaz, çalındıktan sonra polis tarafından bulunan bisiklet tekerine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Beyşehir kent merkezinde, bir süre önce bir apartmanın merdiven korkuluğuna kilitlenen bisikletin arka tekeri çalınmış, hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti. Hırsızlık olayının yapılan haberler sonrasında basına yansıması üzerine olayın failini belirleyip çalınan tekeri Yılmaz’a teslim edebilmek için çalışma başlatan Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kısa süre içerisinde faili yakalamayı başardı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüleri inceleyen ekipler, olayın failinin 13 yaşındaki bir Suriyeli çocuk olduğunu belirledi. Çocukla birlikte çaldığı iddia edilen bisiklet tekerini de bulan ekipler, tekeri sahibi olan 8 yaşındaki Kadirhan Yılmaz’a evine giderek teslim etti. Küçük yaştaki hırsızlık şüphelisi ise ailenin şikayetçi olması üzerine gözaltına alındı.

Büyük bir sevinç yaşayan Kadirhan Yılmaz, hırsızlık olayının ardından merdiven korkuluğunda hala kilitli duran bisikletinin arka tekerleğine yeniden kavuşarak bisikletine yeniden bineceği günleri beklediğini belirtirken, “Polis ağabeylerime bisikletimin çalınan tekerini bularak getirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Artık bisikletime yeniden binebileceğim. Gazeteci ağabeylerime de haber yaparak verdiği destekten dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



