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Kadirli Devlet Hastanesinde 50 sağlık çalışanı korona virüse yakalandı

OSMANİYE HABERLERİ  | 22.11.2020 20:28 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Kadirli Devlet Hastanesinde görev yapan 50 sağlık çalışanının Covid-19 testi pozitif çıktı.Edinilen bilgiye göre, Kadirli Devlet Hastanesinde son 3 günde yapılan testlerde aralarında doktor, hemşire, otomasyon, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlilerinin olduğu 50 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Kadirli Devlet Hastanesinde görev yapan 50 sağlık çalışanının Covid-19 testi pozitif çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli Devlet Hastanesinde son 3 günde yapılan testlerde aralarında doktor, hemşire, otomasyon, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlilerinin olduğu 50 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Korona virüse yakalanan sağlık çalışanları karantinaya alınırken temaslı olduğu kişiler içinde filyasyon çalışması başlatıldı. Hastane personeline test yapılmaya devam ediliyor. Koronaya yakalanan sağlık personeli sayısında artış olacağından endişe ediliyor.

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