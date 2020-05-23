Kadirli’de yasağa uymayan 17 kişiye 34 Bin 650 TL ceza

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde 17 kişiye 34 bin 650 TL idari para cezası yazıldı.

Kadirli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü olan ve kısmi izinlerin olduğu bugün, şu ana kadar genelgede belirtilen usullere uymayarak muhalefet eden,sosyal mesafe kuralına uymayan, il hıfzıssıhha kararına uymayan kişilere şehir merkezinde 7 kişi (22 bin 50 TL) jandarma bölgesinde 10 kişi (12 bin 600 TL) olmak üzere toplam şu ana kadar 17 kişiye 34 bin 650 TL para cezası kesilmiştir” denildi.



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