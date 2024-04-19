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Kadışehri'nin Yelten köyünde deprem nedeniyle bazı evler zarar gördü

AA AA
19.04.2024 07:55
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde bazı evlerde hasar oluştu.

Kadışehri'nin Yelten köyünde deprem nedeniyle bazı evler zarar gördü

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki sarsıntı, Yozgat'ta da hissedildi.

Özellikle Kadışehri ilçesinde ve köylerinde hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

İlçeye bağlı Yelten köyünde 2 katlı bir evde büyük hasar oluştu, bazı evlerin duvarları zarar gördü.

Köy sakinlerinden Mehmet Yılmaz, AA muhabirine, çatıdaki güneş enerjisi deposunun depremin etkisiyle yere düştüğünü söyledi.

Depremin şiddetli olduğunu belirten Yılmaz, "Deprem kasırga gibi geldi, balkondaydım, yola indim. Ahırımın duvarları yıkıldı, çatladı, hayvanları dışarı çıkarttık. Evin duvarları çatladı." dedi.

Depreme yemek yaparken yakalandığını anlatan Sati Karakurt, "Yer sanki kalktı kalktı indi. Çok korktum, baba hadi kaçın diye bağırdım, panikle evi terk ettim." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan İhsan Karakurt da deprem olur olmaz hemen dışarı çıktılarını, deprem nedeniyle evlerinin zarar gördüğünü vurguladı.

Kadışehri'nin Yelten köyünde deprem nedeniyle bazı evler zarar gördü

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