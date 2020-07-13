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Kadooğlu Yağ’ın İSO 500’de rekor yükselişi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.07.2020 17:35 | Son Güncelleme

Kadooğlu Yağ San.

Kadooğlu Yağ’ın İSO 500’de rekor yükselişi

Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş., İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen "Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2019’’ sıralamasında 304.sıraya yükseldi. Özel şirketler sıralamasında ise 296. sırayı alan Kadooğlu Yağ, sektörel liderliğini de sürdürmeye devam etti.
Türkiye’nin ve Gaziantep’in en modern yağ üretim tesislerine sahip olan Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş., İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen ‘’Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2019’’ sıralamasında rekor bir yükselişle 382. sıradaki yerini 1019 verilerine göre 304.sıraya yükseltti. Özel şirketler sıralamasında ise 296.sırayı alan Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. sektörel liderliğini sürdürmeye devam ediyor.
Türkiye’nin yağ sektöründeki en önemli markaları arasında bulunan, dış piyasada olduğu kadar iç piyasanın da aranan markaları arasına girmeyi başaran Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş., İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan İSO 500’de rekor yükselişle bir önceki yıl 383. sıradaki yerini 304. sıraya yükseltirken, özel şirketler sıralamasında da 299. sırada yer aldı.
Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Kadooğlu, İSO 500’de yer almanın kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.’nin bir Türkiye markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini, bünyesindeki farklı yağ markalarıyla ihracatta da bu yıl hedef ülke sayısının arttırılması yönündeki çalışmaları hakkında bilgi verirken, “Türkiye’de iç pazar payımızın arttırılması yönünde ciddi çalışmalarımız sürüyor. Yeni yapılanmamızın olumlu dönüşlerini alıyoruz. Yurt içi bayi ağımızı geliştirdik. Hanımların yemeklerde Bizce Yağ ve margarin tercihi hızla artarken, 2019 yılı içerisinde 70’in üzerinde ülkeye yönelik gerçekleştirdiğimiz ihracatımızın 2020 yılında daha fazla ülkeye arttırma çabası içerisindeyiz. Ortadoğu ülkelerindeki tüketim oranımız bir hayli yüksek. Hedef ülkeler arasında AB ülkeleri, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri yer almaktadır. Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.’ye ait modern tesislerimizde ay çiçek yağı, mısır yağı ve margarin üretimi gerçekleştirmekte olup, günlük üretim kapasitemiz 600 ton, aylık üretim kapasitemiz ise 18 bin tondur” diye konuştu.

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