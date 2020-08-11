Kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Celta Vigo'da kadro dışı kaldı

La Liga'da ekipler yeni sezon hazırlıklarına başladı. Geçen sezon küme düşmekten son anda kurtulan Celta Vigo'da ise milli futbolcu Emre Mor, kamp öncesi şok bir haber aldı. Galiçya ekibinde 23 yaşındaki oyuncu takımda istenmeyen adam ilan edildi. Yıldız futbolcu kulübün yeni sezon hazırlık kampına davet edilmedi ve kadro dışı bırakıldı.
Celta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres, sözleşmesi süren futbolcu için ilgilenen kulüp aramaya devam ediyor.
Celta Vigo ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncu, İspanyol kulübüne transfer olduğunda 13 milyon euro bedel ödenmişti. Emre'nin güncel piyasa değeri ise 800 bin euroya kadar düştü.
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