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Kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Celta Vigo'da kadro dışı kaldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.08.2020 16:47 | Son Güncelleme

Milli futbolcu Emre Mor, Celta Vigo'da devam eden sözleşmesine rağmen, İspanyol kulübünün yeni sezon hazırlıklarına davet edilmedi. Takımın sportif direktörü Felipe Minambres'in sezonu kiralık olarak Olympiacos'ta geçiren 23 yaşındaki kanat oyuncusuna kulüp aradığı öğrenildi.

Kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Celta Vigo'da kadro dışı kaldı

La Liga'da ekipler yeni sezon hazırlıklarına başladı. Geçen sezon küme düşmekten son anda kurtulan Celta Vigo'da ise milli futbolcu Emre Mor, kamp öncesi şok bir haber aldı. Galiçya ekibinde 23 yaşındaki oyuncu takımda istenmeyen adam ilan edildi. Yıldız futbolcu kulübün yeni sezon hazırlık kampına davet edilmedi ve kadro dışı bırakıldı.

KULÜP ARIYORLAR

Celta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres, sözleşmesi süren futbolcu için ilgilenen kulüp aramaya devam ediyor.

PİYASA DEĞERİ 800 BİN

Celta Vigo ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncu, İspanyol kulübüne transfer olduğunda 13 milyon euro bedel ödenmişti. Emre'nin güncel piyasa değeri ise 800 bin euroya kadar düştü.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
emreler kendilerini bitirmekte üstüne yok
Allah yetenek vermiş ama o yetenekleri kullanacak akıl vermemiş.. Hiçbir şey olmaz .. sürünür ve unutulup gider..
Terim'in çöpü
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