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KAEÜ merkez yerleşkesi meyve ağaçları ile yeşillendiriliyor

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 28.04.2020 18:36 | Son Güncelleme

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi(KAEÜ) Merkez Yerleşkesinde, Covid-19 Salgınına karşı sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak, peyzaj çalışmaları yapılıyor.Baharın gelmesiyle birlikte, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde “Yeşil Bir Yerleşke” çalışmalarına başlanıldı.

KAEÜ merkez yerleşkesi meyve ağaçları ile yeşillendiriliyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi(KAEÜ) Merkez Yerleşkesinde, Covid-19 Salgınına karşı sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak, peyzaj çalışmaları yapılıyor.
Baharın gelmesiyle birlikte, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde “Yeşil Bir Yerleşke” çalışmalarına başlanıldı. Yapı İşleri Teknik ve Daire Başkanlığı tarafından yapılan peyzaj çalışması kapsamında üniversitede, yedi çeşit meyve ağacı toprakla buluştu.
Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi çevresine dikilen meyve ağaçları arasında hünnap, ceviz, vişne, kiraz, elma, armut ve zerdali bulunuyor. Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini belirttiği açıklamasında, gelecek nesillere daha yeşil alanlar bırakmak için üniversitenin tüm yerleşkelerinde peyzaj çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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