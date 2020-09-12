KAEÜ’si katkıları ile Kurutlu Kazısı bilim dünyasına katkı sağlanıyor

Kurutlu Köyünde gerçekleştirilen Kurutlu Kazısı ile bilim dünyasına katkı sunuyor.

Bakanlar Kurulu Kararıyla 2015 yılından itibaren Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cem Erkman’ın başkanlığında yürütülen kazı ile Anadolu’nun ve Kırşehir’in doğa tarihi ile mirasının anlaşılması ve tanıtılması çalışmaları yapılıyor. KAEÜ’si Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Laboratuvarları ile Kurutlu Kazı Evi depolarında bu yıla ait çalışmaların yapıldığı kazı ile ilgili sonuçlar, Anadolu’nun paleobiyo çeşitlilik, paleocoğrafik, paleoekolojik ve biyostratigarfik problemlerinin çözülmesine önemli katkılar sağlıyor. Yapılan kazıların sonucunda zürafalar (Giraffidae), gergedanlar (Rhinocerotidae), filler (Proboscidae), kemirgenler (Rodentia), sırtlanlar (Hyaenidae), kedigiller (Felidae), atlar (Equidae), boynuzlugiller (Bovidae), domuzlar (Suidae), kara kaplumbağaları (Testudinidae) ve kuyruksuz büyük maymunlara (Hominoidae) ait fosiller bulundu.

Neojen dönemden itibaren Anadolu Asya-Afrika-Avrupa kıtaları arasında bir geçiş köprü oluşturduğundan, memeli faunası ait göçlerinin takibi konumunda önemli bir yere sahip olan ve dünya bilim insanlarının dikkatini çeken Kurutlu Kazıda elde edilecek sonuçlar merakla bekleniyor.

