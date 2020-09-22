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KAEÜ’si, öğretim elemanları AYDEP üzerinden eğitim aldı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 22.09.2020 11:16 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde öğretim elemanları AYDEP üzerinden eğitim aldı.Üniversite AYDEP Koordinatörlüğü ve Uzaktan Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından tüm öğretim elemanlarına verilen eğitimlere 783 öğretim elemanı katıldı.Üniversite Eğitim Fakültesi öğretim elemanları Doç.

KAEÜ’si, öğretim elemanları AYDEP üzerinden eğitim aldı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde öğretim elemanları AYDEP üzerinden eğitim aldı.
Üniversite AYDEP Koordinatörlüğü ve Uzaktan Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından tüm öğretim elemanlarına verilen eğitimlere 783 öğretim elemanı katıldı.
Üniversite Eğitim Fakültesi öğretim elemanları Doç. Dr. Menderes Ünal, Dr. Öğr. Üyesi Sultan Selen Kula, Dr. Öğr. Üyesi Ersoy Karabay, Arş. Gör. Yasemin Kuzu ve Arş. Gör. Şeyma Erbay Mermer tarafından verilen eğitimler "Program Geliştirme" ve "Ölçme Değerlendirme" başlıkları altında ve 5 oturumda gerçekleşti.
Online eğitim ile ilgili öğretim elemanlarına bilgi veren KAEÜ’si Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin uzaktan eğitim uygulamasıyla öğrenci ve öğretim elemanlarının mekan engelini kaldırdığını ve bu uygulamaları ile uzaktan eğitim alanında bir marka haline geldiğini söyledi.

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