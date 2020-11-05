YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. KAEÜ’si online “Peygamberimiz ve Çocuk” adlı panel düzenledi

KAEÜ’si online “Peygamberimiz ve Çocuk” adlı panel düzenledi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 05.11.2020 09:51 | Son Güncelleme

i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında ’Peygamberimiz ve Çocuk’ isimli panel düzenledi.İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Doç.

KAEÜ’si online “Peygamberimiz ve Çocuk” adlı panel düzenledi

i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında ’Peygamberimiz ve Çocuk’ isimli panel düzenledi.
İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Kurt’un yönettiği panelde Kırşehir İl Müftüsü Mehmet Yaman ve İslami İlimler Fakültesi öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Suzan Yıldırım peygamber efendimizi ve çocukları anlattı. AYDEP sistemi üzerinden canlı verilen panelde Doç. Dr. Hüseyin Kurt, peygamber efendimizin hayatı ve çocuklarla olan ilişkisi hakkında bilgiler verdi. Dr. Öğr. Üyesi Suzan Yıldırım ise peygamber efendimizin çocuklara güvendiğini ve onlara değer verdiğini söyledi. Çocuklarla peygamberimizin ilişkisinin örnek alınması gerektiğini anlatan Müftü Yaman, açıklamasında; “Peygamberimizin çocuklar ile olan ilişkisini bizler örnek almalıyız. Her yıl Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında çok sayıda program gerçekleştiriyoruz. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ile böyle bir panelde olmaktan mutlu olduk. Peygamberimizin her hal ve davranışının tüm Müslümanlar için örnek olması gerekir. Çocuklar ile olan ilişkisini bizlerin de örnek alması gerekir” dedi.
Müftü Yaman, konuşmasını peygamber efendimizin çocuklarla ilişkisini anlatan örneklerle tamamladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ercan Kesal: Olmasını arzuladım Ercan Kesal: Olmasını arzuladım
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kocaelisporlu taraftarlardan Hürriyet’e loca teşekkürü
Kocaelisporlu taraftarlardan Hürriyet’e loca teşekkürü
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Denizli’de 22.00’de işyerleri tek tek kapatıldı
Denizli’de 22.00’de işyerleri tek tek kapatıldı
Kayserispor-Hatayspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek
Kayserispor-Hatayspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek
Darp edildiği ileri sürülen vatandaş hayatını kaybetti
Darp edildiği ileri sürülen vatandaş hayatını kaybetti
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Kırşehir Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:44
Sabah
07:08
Öğle
12:32
İkindi
15:20
Akşam
17:45
Yatsı
19:04

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Soysal Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Vali Akın, ’Muhtarlar devletle vatandaş arasında köprüdür’
Vali Akın, ’Muhtarlar devletle vatandaş arasında köprüdür’
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
TEMA Vakfı Çiçekdağı ilçesinde görev değişimi
TEMA Vakfı Çiçekdağı ilçesinde görev değişimi
Vali Akın, halk gününde vatandaşı dinledi
Vali Akın, halk gününde vatandaşı dinledi
Ahiliğin Anadolu'ya Bıraktığı 800 Yıllık Miras: "Orta Sandığı"
Ahiliğin Anadolu'ya Bıraktığı 800 Yıllık Miras: "Orta Sandığı"
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.