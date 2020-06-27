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Kafası demir boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 27.06.2020 12:46 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kafası demir boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay Eldirek Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kafası demir boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay Eldirek Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri 112 Acil çağrı merkezini arayarak sokakta bir yavru kedinin kafasının demir boruya sıkıştığı ihbarında bulundu. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, borunun ağzına zeytin yağ döktü. Yağ yardımıyla kedinin kafasını sıkıştığı yerden kurtaran ekipler, su verdikleri hayvanı tekrar saldı.

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