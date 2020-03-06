YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

MUĞLA HABERLERİ  | 06.03.2020 17:36 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.Edinilen bilgilere göre; Yeni Mahalle1205 sokak’ta bulunan bahçe kapısının demir korkuluklarına yavru köpek kafasını sıkıştırdı.

Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgilere göre; Yeni Mahalle1205 sokak’ta bulunan bahçe kapısının demir korkuluklarına yavru köpek kafasını sıkıştırdı. Durumu fark eden vatandaşlar sıkışan köpeği kendi çabaları ile kurtarmak istedi. Bir süre kafası sıkışan köpeği kurtarmak için uğraşan vatandaşlar başarılı olamayınca Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği Ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri başarı bir operasyonla demir korkuluğu keserek yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezasıCezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Miniklere ‘Her atık çöp değildir’ dersi

Miniklere ‘Her atık çöp değildir’ dersi

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Sivassporlu Goiano temkinli konuştu:

Sivassporlu Goiano temkinli konuştu:

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kadir Gürkan’ın acı günü

Kadir Gürkan’ın acı günü

Muğla Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
06:04
Sabah
07:24
Öğle
13:23
İkindi
16:38
Akşam
19:12
Yatsı
20:26

Muğla Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Can Eczanesi
Merkez
Özcan Eczanesi
Merkez
Amiral Eczanesi
Bodrum
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Göl Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AK Parti’den CHP’ye ziyaret

AK Parti’den CHP’ye ziyaret

Datça Badem Çiçeği Festivali sona erdi

Datça Badem Çiçeği Festivali sona erdi

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.