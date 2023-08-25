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Kafası tenekeye sıkışan ayıyı vatandaşlar kurtardı

25.08.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da indiği ilçe merkezinde kafası tenekeye sıkışan ayı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Kastamonu’nun Küre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine inen ayının kafası tenekeye sıkıştı. Durumu gören vatandaşlar, kafasındaki tenekeyle yürümeyen çalışan ayıyı kurtarmak istedi. Vatandaşlar, bir ip yardımı ile yakaladıkları ayının kafasındaki tenekeyi çıkarttı. Daha sonra vatandaşlar tarafından salınan ayı ilçe merkezinden uzaklaşarak ormanlık alanda gözden kayboldu.

Ayının sokakta kafasında tenekeyle dolaşması ve vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışılması anları ise güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

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