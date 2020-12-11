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Kafası traktör şaftına takılan kadın hayatını kaybetti

KASTAMONU HABERLERİ  | 11.12.2020 17:25 | Son Güncelleme

Kafası traktör şaftına takılan kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, ahırda çalıştığı sırada kafası yem karma makinesinin şaftına takılan kadın hayatını kaybetti.

İlçenin Kasaplar köyünde M.Y. isimli şahsa ait çiftlikte çoban olarak çalışan Suriye uyruklu Fatıma Isa (32), 2 çocuğuyla birlikte ahırda çalıştığı sırada çalışır halde bulunan traktöre yem karma makinesini takmak istedi.

Fatıma Isa, kafasının traktör şaftına takılması nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Isa'nın cenazesi Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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