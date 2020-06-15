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Kafası yağmur suyu giderine sıkışan yavru köpek kurtarıldı

MANİSA HABERLERİ  | 15.06.2020 22:02 | Son Güncelleme

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde kafası yağmur suyu giderine sıkışan yavru köpek Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Manisa’nın Gölmarmara ilçesine bağlı Deynekler Mahallesi’nde kafasını yağmur suyu giderine sıkıştırmış yavru köpeği gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi.

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde kafası yağmur suyu giderine sıkışan yavru köpek Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Manisa’nın Gölmarmara ilçesine bağlı Deynekler Mahallesi’nde kafasını yağmur suyu giderine sıkıştırmış yavru köpeği gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Halı saha park ve inşaat alanındaki istinat duvarına gelen ekipler, yağmur suyu giderine kafasını sıkıştıran yavru köpeğin kurtarılması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından büyük bir dikkatle yapılan çalışmalar sonrası yavru köpek sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan yavru köpek daha sonra detaylı muayenesi yapılmak üzere veterinere teslim edildi.

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