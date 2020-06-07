YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü, kaskı kurtardı

Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü, kaskı kurtardı

İZMİR HABERLERİ  | 07.06.2020 23:37 | Son Güncelleme

Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü, kaskı kurtardı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir binadan kopan gaz beton parçasının kafasına isabet ettiği motosiklet sürücüsü, taktığı kask sayesinde yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Ufuk Özdere (39), 35 YIL 49 plakalı motosikletine bindiği sırada bir binadan kopan gaz beton parçası başına düştü.

O sırada kaskı takılı olan Özdere, ağır yaralanmaktan kurtuldu.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özdere'yi tedbir amaçlı Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERStriptiz kulübünden, salgın sebebiyle yeni uygulama! Striptiz kulübünden, salgın sebebiyle yeni uygulama!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uzungöl’de bisikleti ile dereye düşen kadın kurtarılamadı

Uzungöl’de bisikleti ile dereye düşen kadın kurtarılamadı

Hatay'da silahlı saldırıda bir çocuk öldü, dedesi yaralandı

Hatay'da silahlı saldırıda bir çocuk öldü, dedesi yaralandı

Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı sahil bandı yenilendi

Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı sahil bandı yenilendi

Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

Burhaniye’de Vefa Sosyal Destek Guruplarından yardım seferberliği

Burhaniye’de Vefa Sosyal Destek Guruplarından yardım seferberliği

Şampiyonlar bu havuzda yetişecek

Şampiyonlar bu havuzda yetişecek

İzmir Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:40
Öğle
13:16
İkindi
17:10
Akşam
20:41
Yatsı
22:21

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Çiğdem Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Dereli Eczanesi
Balcova
Türkan Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Kendirci Eczanesi
Bayrakli
Türkekul Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başkan Soyer, Selluka uygulamasını anlattı

Başkan Soyer, Selluka uygulamasını anlattı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Dijital Medya Uzmanı Özdoğan: "Sosyal medyada beğenilmemek mutsuz ediyor"

Dijital Medya Uzmanı Özdoğan: "Sosyal medyada beğenilmemek mutsuz ediyor"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.