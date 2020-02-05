‘Kafdağı’nın Ardında’ sergisi açıldı

Ressam Fevzi Karakoç’un, ’Kafdağı’nın Ardında’ isimli sergisi, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açıldı.

Sanat eleştirmeni ve yazar İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde düzenlenen serginin açılışına Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Açılış öncesi Karakoç, düzenlenen söyleşiyle Antalyalı sanatseverlerle bir araya geldi.

29 Şubat’a kadar ücretsiz gezilebilecek serginin açılışında konuşan Uysal, Karakoç’u Kafdağı’nın Ardında sergisiyle Antalya’da, Muratpaşa’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu söyledi. Karakoç’un atlar üzerine çalışmalarını son derece etkili olduğunu belirten Uysal şöyle devam etti: “Atlar beni de hep düşünceye sevk eder. Biliyorsunuz; motorun icadına otomobillerin, gemilerin diğer araçlarını fonksiyonel hale gelmesine kadar insanlık binlerce yıl atlarla ulaşım sağladı. Aradan 100 yıl geçmesine rağmen atlar, otomobillerden ve diğer araçlardan daha sahici geliyor. Bir atı gördüğümde insanlığın bütün tarihini gözümün önünden geçiriyorum”

Konuşmasının devamında Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sergiler, tiyatro oyunları, konserler ve yeni başlayan atölye çalışmalarıyla yeni yılın yüksek bir ortalamayla başladığına dikkat çeken Başkan Uysal, “Sanat etkinlikleri ortalaması bir kentin hastanesi, havaalanı gibidir. Bir kentin standart vasıflarından bir tanesidir” dedi.

Konuşmalarını ardından açılan sergiyi Uysal, ressam Karakoç’la birlikte gezdi.

