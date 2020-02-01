Kafdağı’nın Ardında sergisi açılıyor

Yazar ve şair Murathan Mungan’ın Mezopotamya üçlemesi olan Mahmud ile Yezida, Taziye ve Geyikler Lanetler kitaplarının kapak tasarımlarını gerçekleştiren ressam Fevzi Karakoç’un “Kafdağı’nın Ardında” isimli kişisel sergisi 4 Şubat Salı Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açılıyor.

Yazar Murgan’ın “Onun eserlerinin hem bir başlarına tarihleri var, hem de topluca okunmalarından bir tarih ortaya çıkıyor. Bulunmuş tabletler gibiler, yan yana sıralanmaları ve okunmaları gerekiyor” sözleriyle anlattığı ressam Karakoç, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açacağı kişisel sergiyle Antalyalı sanatseverle buluşuyor. Aynı zamanda Murathan Mungan’ın bir Mezopotamya üçlemesi olan Mahmud ile Yezida, Taziye ve Geyikler Lanetler kitaplarının kapak tasarımlarında imzası bulunan Fevzi Karakoç’un “Kafdağı’nın Ardında” isimli kişisel sergisi 4 Şubat Salı günü açılıyor. Sanat eleştirmeni ve yazar İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde açılan sergi 29 Şubat’a kadar ücretsiz gezilebilecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Karakoç’u Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde ağırlamaktan kıvanç duyduklarını belirterek, “Kafdağı’nın Ardında sergisiyle kentimize değer katan sanatçımızın, değişik dönemlerde yaptığı resim, gravür ve heykellerinden oluşan bu özel sergisini tüm sanatseverleri davet ediyorum” dedi.



