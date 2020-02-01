YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kafdağı’nın Ardında sergisi açılıyor

Kafdağı’nın Ardında sergisi açılıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 01.02.2020 11:49 | Son Güncelleme

Yazar ve şair Murathan Mungan’ın Mezopotamya üçlemesi olan Mahmud ile Yezida, Taziye ve Geyikler Lanetler kitaplarının kapak tasarımlarını gerçekleştiren ressam Fevzi Karakoç’un “Kafdağı’nın Ardında” isimli kişisel sergisi 4 Şubat Salı Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açılıyor.Yazar Murgan’ın “Onun eserlerinin hem bir başlarına tarihleri var, hem de topluca okunmalarından bir tarih ortaya çıkıyor.

Kafdağı’nın Ardında sergisi açılıyor

Yazar ve şair Murathan Mungan’ın Mezopotamya üçlemesi olan Mahmud ile Yezida, Taziye ve Geyikler Lanetler kitaplarının kapak tasarımlarını gerçekleştiren ressam Fevzi Karakoç’un “Kafdağı’nın Ardında” isimli kişisel sergisi 4 Şubat Salı Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açılıyor.
Yazar Murgan’ın “Onun eserlerinin hem bir başlarına tarihleri var, hem de topluca okunmalarından bir tarih ortaya çıkıyor. Bulunmuş tabletler gibiler, yan yana sıralanmaları ve okunmaları gerekiyor” sözleriyle anlattığı ressam Karakoç, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açacağı kişisel sergiyle Antalyalı sanatseverle buluşuyor. Aynı zamanda Murathan Mungan’ın bir Mezopotamya üçlemesi olan Mahmud ile Yezida, Taziye ve Geyikler Lanetler kitaplarının kapak tasarımlarında imzası bulunan Fevzi Karakoç’un “Kafdağı’nın Ardında” isimli kişisel sergisi 4 Şubat Salı günü açılıyor. Sanat eleştirmeni ve yazar İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde açılan sergi 29 Şubat’a kadar ücretsiz gezilebilecek.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Karakoç’u Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde ağırlamaktan kıvanç duyduklarını belirterek, “Kafdağı’nın Ardında sergisiyle kentimize değer katan sanatçımızın, değişik dönemlerde yaptığı resim, gravür ve heykellerinden oluşan bu özel sergisini tüm sanatseverleri davet ediyorum” dedi.

Kafdağı’nın Ardında sergisi açılıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Milyonluk araç hurdaya döndü!Milyonluk araç hurdaya döndü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

Antalya Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:31
Sabah
07:53
Öğle
13:16
İkindi
16:04
Akşam
18:28
Yatsı
19:45

Antalya Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Bahçelievler Eczanesi
Muratpasa
Dora Eczanesi
Muratpasa
Etiler Eczanesi
Muratpasa
Kiraz Eczanesi
Muratpasa
Mandalin Eczanesi
Muratpasa
Nergiz Eczanesi
Muratpasa
Kayra Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

ALTİD Başkanı Şili: " Kozumuz Gazipaşa Alanya Havalimanı"

ALTİD Başkanı Şili: " Kozumuz Gazipaşa Alanya Havalimanı"

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Cimnastikçilerin Yılsonu Gösterisi

Cimnastikçilerin Yılsonu Gösterisi

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.