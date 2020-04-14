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Kafede oyun oynatan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı

MERSİN HABERLERİ  | 14.04.2020 14:01 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde işletmeciliğini yaptığı kafenin bir odasını kahvehaneye dönüştürerek oyun oynattığı belirlenen bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, korona vüris salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetim ve kontrollerini sürdüren ekipler, Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi’nde bir şahsın, kafe olarak işletilen işyerine ait bir odayı kahvehaneye çevirerek iki masa kurduğu, okey ve iskambil oyunu oynattığı ve çay servisi yaptığı tespit edildi.Kafe sahibi hakkında, Umumi Hıfzısıhha Kanunu aykırı hareket etmek suçundan tutanak tutularak Silifke Kaymakamlığına, İşyeri Açma ve Çalıştırma hükümlerine aykırı hareket etmek suçundan ise tanzim edilen tutanak Silifke Belediye Başkanlığına gönderildi.

Kafede oyun oynatan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı

Mersin’in Silifke ilçesinde işletmeciliğini yaptığı kafenin bir odasını kahvehaneye dönüştürerek oyun oynattığı belirlenen bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, korona vüris salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetim ve kontrollerini sürdüren ekipler, Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi’nde bir şahsın, kafe olarak işletilen işyerine ait bir odayı kahvehaneye çevirerek iki masa kurduğu, okey ve iskambil oyunu oynattığı ve çay servisi yaptığı tespit edildi.
Kafe sahibi hakkında, Umumi Hıfzısıhha Kanunu aykırı hareket etmek suçundan tutanak tutularak Silifke Kaymakamlığına, İşyeri Açma ve Çalıştırma hükümlerine aykırı hareket etmek suçundan ise tanzim edilen tutanak Silifke Belediye Başkanlığına gönderildi.

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