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Kafeler Caddesinde Yangın

ISPARTA HABERLERİ  | 23.07.2020 16:42 | Son Güncelleme

Isparta’da Kafeler Caddesinde bir işyerinin mutfak kısmında yangın çıktı.

Isparta’da Kafeler Caddesinde bir işyerinin mutfak kısmında yangın çıktı. Yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü.
Yangın saat 15.00 sıralarında Kafeler Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin mutfak kısmından dumanlar çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, çevre binalara sıçraması önlendi. Yangında iş yerinin mutfak kısmı kullanılmaz hale gelirken yaralanan olmadı. Soğutma çalışmaları ardından olayla ilgili itfaiye ve emniyet ekipleri tahkikat başlattı.

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