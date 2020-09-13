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Kafeler caddesine estetik görünüm

ANTALYA HABERLERİ  | 13.09.2020 11:04 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, üniversite gençliğine yönelik birçok ticari işletmenin bulunduğu Kültür Mahallesi’ndeki ‘kafeler caddesi’ olarak bilinen 3805 Sokak’ı, yenileme çalışmasıyla daha estetik ve işlevsel bir görünüme kavuşturuyor.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde mülkiyet ve imar sorunlarının çözülmesiyle Kültür Mahallesi, gecekondudan modern bir şehre dönüşmüştü.

Kepez Belediyesi, üniversite gençliğine yönelik birçok ticari işletmenin bulunduğu Kültür Mahallesi’ndeki ‘kafeler caddesi’ olarak bilinen 3805 Sokak’ı, yenileme çalışmasıyla daha estetik ve işlevsel bir görünüme kavuşturuyor.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde mülkiyet ve imar sorunlarının çözülmesiyle Kültür Mahallesi, gecekondudan modern bir şehre dönüşmüştü. Akdeniz Üniversitesi’ne yakın olmasından dolayı da Kültür Mahallesi, öğrencilerin barınma da tercih ettiği bir yerleşim yeri haline geldi. Genç nüfusundan dolayı da bölgede gençlere yönelik birçok ticari işletme açıldı. İşletmelerin yoğun olarak hizmet verdiği 3805 Sokak, zamanla ‘kafeler caddesi’ olarak anılmaya başlandı. İşletmelerden dolayı yaşanan yoğun araç ve yaya trafiği nedeniyle caddenin yeniden düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıktı
Cadde düzenlemesinin ihalesi yapıldı
Kepez Belediyesi de ticari işletme sahiplerinin ve bölgede yaşayanların taleplerini de dikkate alarak, kafeler caddesini daha estetik ve işlevsel bir görünüme kavuşturacak bir proje hazırladı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce hazırlanan projenin yapım ihalesi gerçekleşti. İhalenin yasal sürecinin bitmesi ve yer tesliminin yapılmasından sonra cadde düzenlemesinin inşasına başlanılacak.
Caddede neler yapılacak?
75. Yıl Caddesi ile Dumlupınar Bulvarı arasındaki 20 metre genişliğinde ve 954 metre uzunluğundaki caddede, iki yönlü trafik akışını koruyan bir düzenleme yapılacak. Kaldırım ve yol genişliklerinin orantılı olarak yeniden ayarlanacağı düzenleme kapsamında caddenin asfaltı yenilenecek ve baskı beton kaldırımlar yapılacak. Dekoratif mantar park taşlarının konulacağı kaldırım da, görme engelliler için yürüyüş yolu da olacak. Yol kenarlarında otopark alanları oluşturulacak ve caddedeki çöp konteynerleri de yer altına alınacak. Çeşitli türde ağaçların dikileceği yayalaştırılmış alanlara oturma mobilyaları da konulacak.
Düzenleme caddeyi değer kazandıracak
Geçtiğimiz günlerde bürokratlarıyla birlikte cadde düzenlemesinin yapılacağı sokakta incelemelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şunları söyledi: “Özellikle gençlerin ilgisini çeken işletmelerin olduğu kafeler caddesinde, hem yaya trafiğini rahatlatmak hem de caddenin değerini artırmak için prestijli kentsel dönüşüm projesi yapıyoruz. Proje ile hem cadde üzerindeki binaları ve ticari işletmeleri değerli hale getireceğiz hem de başta gençler olmak üzere hemşehrilemizin dinlenip, eğlenebileceği nitelikli bir mekânları üretmiş olacağız. Cadde düzenlemesi çalışmamız hem Kafeler Caddesi’nin değerine değer katacak hem de buradaki yaşam kalitesini artıracak.”

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