YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Kafes operasyonunda 5 şüpheli adliyede

Kafes operasyonunda 5 şüpheli adliyede

09.10.2023 14:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kafes operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5’i Kdz. Adliyesi’ne sevk edildi. Firari iki şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Zonguldak ve Kdz. Ereğli ilçesinde 31 ille eş zamanlı düzenlenen organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda toplamda 18 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda Zonguldak il merkezinde 11 şüpheli, Ereğli ilçesinden 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon neticesinde şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek, 6 adet kesici ve delici alet ile 103 adet mermi ele geçirildi.

Zonguldak’ta yakalanan 11 şüpheliden 3’ü ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakılırken 8’i sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Kdz. Ereğli ilçesinde gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si işlemlerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı. Kdz. Ereğli Adliyesi’ne sevk edilen 5 şüphelinin sorgusu sürüyor. Firari 2 şüpheliye yakalama çalışması sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim ayında tatilcilerin tercihi Ölüdeniz olduEkim ayında tatilcilerin tercihi Ölüdeniz oldu
Zeytin hırsızları suçüstü yakalandıZeytin hırsızları suçüstü yakalandı
Gençler Beyzbol5 Dünya kupası Ankara’da oynanacakGençler Beyzbol5 Dünya kupası Ankara’da oynanacak
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:50
Öğle
12:45
İkindi
15:55
Akşam
18:30
Yatsı
19:50

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Pazartesi

Karapinar şifa eczanesi
Caycuma
Gökgöz eczanesi
Caycuma
Kampüs eczanesi
Kozlu
Gönenç eczanesi
Caycuma
Basaran eczanesi
Devrek
Özgümüs eczanesi
Eregli
Çavusoglu eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.