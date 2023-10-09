Kafes operasyonunda 5 şüpheli adliyede

Zonguldak ve Kdz. Ereğli ilçesinde 31 ille eş zamanlı düzenlenen organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda toplamda 18 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda Zonguldak il merkezinde 11 şüpheli, Ereğli ilçesinden 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon neticesinde şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek, 6 adet kesici ve delici alet ile 103 adet mermi ele geçirildi.

Zonguldak’ta yakalanan 11 şüpheliden 3’ü ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakılırken 8’i sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Kdz. Ereğli ilçesinde gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si işlemlerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı. Kdz. Ereğli Adliyesi’ne sevk edilen 5 şüphelinin sorgusu sürüyor. Firari 2 şüpheliye yakalama çalışması sürüyor.

