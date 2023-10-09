YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. "Kafes" operasyonunda Eskişehir'de yakalanan 12 şüpheli adliyede

"Kafes" operasyonunda Eskişehir'de yakalanan 12 şüpheli adliyede

09.10.2023 10:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kafes" operasyonu kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kentte eğlence mekanlarında sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlama adı altında vatandaşların huzurunu bozdukları, kurdukları organize suç örgütüyle yasa dışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamladı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye getirilen 12 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Çalışma kapsamında 13 zanlının ise başka suçlardan tutuklu bulunduğu öğrenildi.

31 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes" operasyonu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 şüpheliye yönelik çalışma başlatılmış, 12'si gözaltına alınmıştı. Operasyonda yapılan aramalarda, işlenen suçlarda kullanılan 6 ruhsatsız tabanca, 72 fişek, 2 pala tabir edilen kesici alet, 6 tabanca şarjörü ve 1 bıçak ele geçirilmişti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sürecinde, şüphelilerin "Kasten yaralama, tehdit, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler kanuna muhalefet, mala zarar verme, hakaret, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babasına su götürürken inşattan düştüBabasına su götürürken inşattan düştü
Hakkında 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandıHakkında 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında oda mezar bulunduAdıyaman'daki Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında oda mezar bulundu
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:54
Öğle
12:50
İkindi
16:02
Akşam
18:36
Yatsı
19:54

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Pazartesi

Keskin eczanesi
Alpu
Güney eczanesi
Mahmudiye
Hava eczanesi
Odunpazari
Bingöl eczanesi
Mihaliccik
Derman eczanesi
Seyitgazi
Sivrihisar eczanesi
Sivrihisar
Erdinç eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.