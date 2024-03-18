YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Kafkametler’in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 121 gündür sürüyor

Kafkametler’in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 121 gündür sürüyor

İHA İHA
18.03.2024 13:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü batan kuru yük gemisi Kafkametler’in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Kafkametler’in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 121 gündür sürüyor

Karadeniz Ereğli ilçesinde geçen yıl 19 Kasım günü fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarpan Türk Bayraklı yük gemisi Kafkametler, çarptıktan bir süre sonra battı. Geminin 12 mürettebatının 5’inin cansız bedenine ulaşıldı.

Geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 121. gününde devam etti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, Sahil Güvenlik ve diğer kurumların denizden arama çalışmalarına devam etti. Kıyı bölgesi, limanların içi ve dışındaki çalışmalara dalgıçlar da eşlik etti. Batan Kafkametler’in enkazını kaldırma çalışmaları da devam ediyor.
İlçede aynı gün parçalanarak ikiye bölünen Kamerun bayraklı Pallada isimli kargo gemisinin enkazı vinç ile kesilerek kamyonlara yükleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandıAdana ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı
Düzce’de ramazan dolu dolu yaşanıyorDüzce’de ramazan dolu dolu yaşanıyor
Varto’da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü programıVarto’da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü programı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 18 Mart Pazartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:52
Öğle
13:06
İkindi
16:28
Akşam
19:09
Yatsı
20:30

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler18 Mart Pazartesi

Karapinar şifa eczanesi
Caycuma
Gökgöz eczanesi
Caycuma
Türkili eczanesi
Kilimli
Kampüs eczanesi
Kozlu
Karadayi eczanesi
Devrek
Sifa eczanesi
Alapli
Gülden eczanesi
Kilimli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Konforlu ve tarz! Evde, ofiste, plajda, kampta Crocs ile rahatlığa adım atın

Konforlu ve tarz! Evde, ofiste, plajda, kampta Crocs ile rahatlığa adım atın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.