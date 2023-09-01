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Kafkas halk kahramanları Ankara'da açılacak sergiyle tanıtılacak

01.09.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, ressam Rustam Yahihanov'un Kafkasya halklarının şiirsel öykülerini ve kahramanlarını resmettiği "Kafkasya Efsaneleri" sergisi sanatseverlerle buluşacak.

Sergide, Yahihanov'un, atalarının topraklarına derin saygısını, tarihine ve insanlarına sevgisini yansıttığı resimlerle, Kuzey Kafkasya'da tarih yazmış kahramanlar, isyan liderleri, askeri müfrezelerin komutanları gibi halkları için mücadele vermiş önemli isimlerin resimleri yer alıyor.

Ressamın, Kafkasya halkları arasında kardeşliği, barışı ve işbirliği hedefini tablolara işlediği "Kafkasya Efsaneleri" sergisi, 2-12 Eylül tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

MEMLEKETİNİN KAHRAMANLARINI SANATIYLA DÜNYAYA TANITIYOR

Osman Hamdi Bey Sergi Salonu'ndaki hazırlıklarını sürdüren ressam Yahihanov, çalışmalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sergileri farklı kültürlerden insanların ziyaret etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Yahihanov, bu kahramanları Türkiye'deki insanlara tanıtmayı, kalplerine dokunmayı amaçladığını söyledi.

Memleketinden çıkan kahramanları sanat diliyle anlatmak istediğini belirten Yahihanov, "Her insan bu dünyada o kahramanlar gibi bir iz bırakmalıdır. Ben de onların hayatını anlatarak kendi sanatımla iz bırakmayı hedefledim." ifadelerini kullandı.

Yahihanov, sergiyi açmasında destek sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

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kafkasya sergi

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