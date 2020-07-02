Kafkas Üniversitesi ile İŞKUR arasında protokol imzalandı

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü ile Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında üniversite öğrenci ve mezunlarına yönelik İŞKUR İş Kulübü hizmetlerinin verilmesine ilişkin protokol imzalandı.

Protokol kapsamında Türkiye İş Kurumu tarafından İş Kulübü hizmetlerinden ve mesleki deneyimin artırılmasına ve teorik bilgilerin uygulama yapılarak geliştirilmesine yönelik olarak uygulanan işbaşı eğitim programlarından ve diğer Kurum hizmetlerinden Kafkas Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığı ile üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının istenen düzeyde yararlanması amaçlanıyor.

Covid19 salgını dolayısıyla ilk etapta Kafkas Üniversitesi’nin uzaktan eğitim imkanları ile 2019-2020 eğitim öğretim yılında mezun durumunda olan öğrenciler ile verilmeye başlanacak eğitimler, salgının bitmesi ile birlikte Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi hizmet binasında tüm öğrenci ve mezunlara yönelik verilecek. Bu hizmetten faydalanmak isteyen öğrencilerimiz Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi bünyesince oluşturulan www.yetenekkapisi.org adresine kayıt olduktan sonra etkinlikler kısmından İş Kulübü Eğitimleri etkinliğine başvuru yapabilecekler. Önümüzdeki günler etkinlik takvimi Kafkas Üniversite web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından öğrencilere duyurulacak.

Verilecek eğitimler ile birlikte öğrencilerin, İş Başı Eğitim Programları ile mesleki deneyimlerinin artırılması ve teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesi sağlanmaktadır. Yine İş Kulüpleri Eğitimlerinde öğrencilere iş arama becerileri ve çalışma hayatına ilişkin çok önemli bilgiler verilmektedir. Eğitimi tamamlayan kişiler, Çalışmak isteyen herkese göre bir iş bulunduğunu, İşe girebilmek için neler yapılması gerektiğini, Tecrübe sahibi olmadan da iş bulunabileceğini, İş arama kanallarının nasıl kullanılacağını, İyi bir özgeçmişin nasıl hazırlanacağını, İş görüşmelerinde nasıl davranılması gerektiğini, öğrenerek bu alanda pratik yapabildikleri bir eğitim sürecini tamamlamış ve iş arama sürecine hazır duruma gelmiş olacaklardır. Böylece İşverenlerin de doğru elemanları daha kısa sürede bulması ve sürekli istihdamın sağlanması mümkün olacak.

