Kafkas Üniversitesi Rektörü Kapu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Rektör Kapu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile dışında çektiği "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Muhammed Said'nin "Savaşın çocukları" fotoğrafını seçen Kapu, yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Kapu, fotoğrafların çok anlamlı olduğunu belirterek, "Çok ilginç güzel fotoğraflar var. Tabi biz de kendimize göre en iyi olanları seçtik. Yaşam kategorisinde Kars'tan fotoğrafların olması ziyadesiyle bizleri sevindirdi. Herkesin eline sağlık." dedi.
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