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Kağıthane Belediyesi bir günde 20 kişinin yüzünü güldürdü

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.09.2020 11:21 | Son Güncelleme

Kağıthane Belediyesinin yakın dönemde hizmete açtığı; iş arayanlarla işçi arayanları buluşturan İstihdam Hizmet Noktası, bir günde 20 kişiye iş buldu.Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in seçimlerden önce sözünü verdiği İstihdam Hizmet Noktası, çalışmalarına üç ay önce başladı.

Kağıthane Belediyesinin yakın dönemde hizmete açtığı; iş arayanlarla işçi arayanları buluşturan İstihdam Hizmet Noktası, bir günde 20 kişiye iş buldu.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in seçimlerden önce sözünü verdiği İstihdam Hizmet Noktası, çalışmalarına üç ay önce başladı. Bugüne kadar 250’den fazla kişiye iş bulan İstihdam Hizmet Noktası’nda bir günde tek mülakatla 20 kişi iş sahibi oldu.
Dünyaca ünlü bir cep telefonu üreticisi firmanın yerli cep telefonu üretim tesisinde çalıştırılmak üzere İstihdam Hizmet Noktası’nda düzenlenen mülakata 48 kişi katıldı. Adaylar önce sözlü, ardından uygulamalı mülakata alındı. Firma yetkililerinin de hazır bulunduğu mülakatların sonucunda 20 kişinin işe uygun olduğu tespit edildi. Firma toplamda yıl sonuna kadar kademeli şekilde 150 kişiyi işe alacak. Kadın istihdamını desteklemek için de ayrı günlerde kadınlara yönelik mülakatlar düzenlenecek.
Mülakata katılan adaylarda aranan şartlarsa; elektrik ve elektronik alanında en az meslek lisesi mezunu veya benzer işlerde çalışmış, vardiyalı çalışma sistemine ayak uydurabilecek, 20-40 yas aralığında çalışmaya engel durumu olmayan, el becerisi yüksek kişiler olarak açıklandı. İşe uygun adaylara; maaş, prim, ek mesai, yemek ve servis gibi olanaklar sunulacak.
Firma yakın zamanda üretim tesisini Kağıthane’ye taşıyacak. Bu nedenle firma yetkilileri Kağıthane Belediyesi ile görüşerek, yeni personel alım sürecinde işbirliği yaptı. Kağıthane Belediyesi İstihdam Hizmet Noktası’nda görevli insan kaynakları uzmanlarının koordinesinde gerçekleşen mülakatlardan başarıyla geçen adaylar yeni yılla birlikte yerli cep telefonu üretim tesisinde iş başı yapacak.

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