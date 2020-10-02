Kağıthane Belediyesi zabıta başvurularında bugün son gün

Kağıthane Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 kişiden oluşan zabıta memuru alımı için başvurular başladı. Adayların belgelerini bugün saat 16.30’a kadar teslim etmeleri gerektiği belirtildi.

Kağıthane Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla 25 kişiden oluşan zabıta memuru alımı yapılacak. Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam edilecek personel için; Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak, beden ve akıl sağlığı yerinde olmak gibi şartlar aranıyor.

Genel şartların yanı sıra aranan özel şartlar ise 30 yaşını doldurmamış ve B sınıfı ehliyet sahibi olmak, 2018 KPSS sınavından en az 70 puan ve üzeri almış olmak, kilo ve boy dengesini korumuş olmak gibi şartlar da bulunuyor.

Kağıthane Belediyesi bünyesinde zabıta memuru olarak görev almak isteyen adayların belgelerini bugün saat 16.30’a kadar Kağıthane Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No:1’de bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İstihdam Hizmet Noktasına teslim etmeleri gerektiği belirtildi. Adayların başvuru anlarında beraberinde getirmesi gereken belgelerse belediyenin www.kagithane.bel.tr internet adresinde açıklandı. Başvuruları kabul edilen adaylar sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak. Sınavların değerlendirmesi ise; sözlü sınavın yüzde 50 si, uygulamalı sınavın yüzde 50 si alınarak hesaplanacak. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şart olduğunu belirten belediye yetkilileri, sınavların 2 Kasım Pazartesi günü saat 09.30’da başlayacağını söyledi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin başvuruda bulunan tüm adaylara başarılar dilerken; " Memur alımlarını büyük bir titizlik ve şeffaflıkla yapacağız. Hem halk sağlığını korumak hem de fahiş fiyat, haksız rekabet ve kanunsuz satışların önüne geçmek adına zabıta personelimize büyük görevler düşüyor. Bu nedenle hak eden en başarılı adayları belediye bünyemizde istihdam edeceğiz ’’ diye konuştu.

