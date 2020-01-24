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Kağıthane Belediyesinden kan bağış kampanyası

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.01.2020 17:11 | Son Güncelleme

Özellikle kış aylarında kan stoklarında yaşanan düşüş, Kağıthane Belediyesi ve Türk Kızılayı Kağıthane Şube Başkanlığını harekete geçirdi.

Özellikle kış aylarında kan stoklarında yaşanan düşüş, Kağıthane Belediyesi ve Türk Kızılayı Kağıthane Şube Başkanlığını harekete geçirdi. Kurumlar ortaklaşa ‘Bir Kan Üç Can’ sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı.
Kağıthane Belediye’sinin desteklediği kampanya kapsamında farklı tarihlerde ilçenin 4 ayrı noktasında kan bağışı merkezi oluşturulacak. Kampanyanın ilk günü bağışlar Kağıthane Belediyesi Meclis Salonu’nda ikinci günüyse mahalle meydanında yapıldı. Bağış etkinliği Emniyetevleri Mahallesi Bosna Parkı’nda 25 Ocak Cumartesi, Sultan Selim Mahallesi Sanayi Caddesi’nde 26 Ocak Pazar günü de devam edecek.

İlk kan Kağıthane Belediyesi çalışanlarından
Kampanya kapsamında ilk bağış merkezi Kağıthane Belediyesi Meclis Salonu’na kuruldu. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve beraberinde belediye çalışanları merkeze gelerek kan bağışında bulundular. Kampanyanın ilk gününde toplam 118 ünite kan toplandı, bir vatandaş da kök hücre bağışında bulundu.
Bağışlanan her bir ünite kan 3 hastaya şifa oluyor. Bu kapsamda bağışlanan ilk gün kanları 354 hastaya ulaştırılacak. Kağıthane’de 4 gün sürecek kan bağışı kampanyasının sonunda en az bin kişiden kan alınması hedefleniyor. Bu da en az 3 bin hastaya umut demek.
Başkan Öztekin katılım gösteren herkese teşekkür ettiğini belirterek, “İhtiyaç anında bir damla kan bile çok önemli. Afet ve kazalarda, hastalıklarda vatandaşlarımız umutla kan beklemekte. Bazen doktorlarımız bu konuda adeta zamanla yarışıyor. Eğer yeterli düzeyde kan stokumuz olursa, inanıyorum ki birçok hayat kurtulacak’’ dedi.
Başkan Öztekin kan vermenin ayrıca insan sağlığına faydalı olduğunu da hatırlatarak herkesi kan vermeye davet etti.

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