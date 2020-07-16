Kağıthane’de 15 Temmuz gecesi verilen kahramanca mücadele anıldı

Kağıthane’de 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen kahramanca mücadele düzenlenen programla anıldı.

Kağıthane Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı kapsamında saat 15.00’de ilçe meydanında fotoğraf sergisi düzenlendi. 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişimine karşı milletin kahramanca mücadelesini konu alan fotoğraf sergisi, açık alanda her yaştan vatandaşın izlenimine sunuldu.

Saatler 21.00’i gösterdiğindeyse yine aynı alanda anma programı gerçekleştirildi. Dünya Kur’an-ı Kerim Okuma Birincisi Mısırlı hafız Muhammed Recep’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program; dualar, günün önemini belirten konuşmalar, belgesel ve film gösterileriyle devam etti. Kağıthane Belediyesi tarafından alanda katılımcılara ayrıca sosyal mesafe kuralına uyularak çay, çorba ve pilav gibi ikramlarda da bulunuldu. Programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, 15 Temmuz gazileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Öztekin verdikleri kahramanca mücadele için gazilere Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.