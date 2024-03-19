YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kağıthane’de 17 bin 698 öğrencinin YKS harcı karşılandı

Kağıthane’de 17 bin 698 öğrencinin YKS harcı karşılandı

İHA İHA
19.03.2024 13:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilerin sınav harçlarını karşıladı.

Kağıthane’de 17 bin 698 öğrencinin YKS harcı karşılandı

Üç yıldır yürürlükte olan uygulamadan bugüne kadar 17 bin 698 öğrenci faydalandı.

Kağıthane Belediyesi, 2022 yılında 6 bin 987, 2023 yılında 5 bin 71 ve 2024 yılında 5 bin 640 öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Sınav harcını karşıladı. Üç yıldır yürürlükte olan uygulamadan bugüne kadar toplam 17 bin 698 öğrenci faydalandı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin gençlerin eğitim ve sosyal hayatlarında daima yanlarında olduklarını belirterek, "Gençlerimiz için millet kıraathaneleri, kütüphaneler, Uzay Evi, Sosyal Medya Stüdyosu, Sporcuhane, Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi, Gençhane, istihdam Hizmet Noktası, Uygulamalı Eğitim Platosu, Spor-Kültür ve Sanat Akademileri, Proje Üretim Merkezi gibi projelerimizi hayata geçirdik. Kıyafetten ayakkabıya, defter kaleminden okul çantasına çocuk ve gençlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Üniversite hazırlık, yabancı dil ve kişisel gelişim kursları açtık. Üniversiteli gençlerimize burs yardımlarında bulunduk. İlçemizdeki okulların tamamını modernize ettik. Üç yıldır da düzenli olarak üniversite sınav harçlarını karşılıyoruz" dedi.

Kağıthane’de 17 bin 698 öğrencinin YKS harcı karşılandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ kent arşivi dijital ortama aktarılıyorTekirdağ kent arşivi dijital ortama aktarılıyor
Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandıAnkara'da uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı
Çorum Belediyesi "gri suyu" yeniden kullanarak yüzde 50 tasarruf hedefliyorÇorum Belediyesi "gri suyu" yeniden kullanarak yüzde 50 tasarruf hedefliyor
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Mart Salı

İmsak
05:37
Sabah
07:02
Öğle
13:17
İkindi
16:40
Akşam
19:22
Yatsı
20:41

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Mart Salı

Mavi eczanesi
Gaziosmanpasa
Ferah eczanesi
Sultanbeyli
Kağithane metro eczanesi
Kagithane
Sena sağlik eczanesi
Esenler
Lilyum eczanesi
Kadikoy
Avcilar merkez eczanesi
Avcilar
Nautilus eczanesi
Kadikoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.