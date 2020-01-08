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  4. Kâğıthane’de 200’e yakın çocuk kuşak atladı

Kâğıthane’de 200’e yakın çocuk kuşak atladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

Kâğıthane Belediyesi’nin ücretsiz olarak sunduğu tekvando ve karate kurslarından faydalanan 200’e yakın çocuk için Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde kuşak töreni gerçekleştirildi.Kağıthane Belediyesi’nin ilçe genelindeki çocukları spora yöneltmek ve teşvik etmek için yapmış olduğu çalışmalar neticesinde verilen ücretsiz eğitimden faydalanan 200’e yakın çocuk için Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde bir kuşak töreni gerçekleştirildi.

Kâğıthane Belediyesi’nin ücretsiz olarak sunduğu tekvando ve karate kurslarından faydalanan 200’e yakın çocuk için Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde kuşak töreni gerçekleştirildi.
Kağıthane Belediyesi’nin ilçe genelindeki çocukları spora yöneltmek ve teşvik etmek için yapmış olduğu çalışmalar neticesinde verilen ücretsiz eğitimden faydalanan 200’e yakın çocuk için Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde bir kuşak töreni gerçekleştirildi. Programa, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Belediyesi ile sözleşme imzalamış dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcular da katıldı. Kuşak atlamaya hak kazanmış çocukları, yaptıkları konuşmalar ile motive eden milli sporcular, çocukların bu serüvenlerinde özellikle ailelerinin vereceği desteğin çok önemli olduğunu belirttiler.

Başkan Mevlüt Öztekin tarafından başarı belgeleri teslim edildi
Sınav kapsamında belli gruplar halinde jürinin karşısına gelen çocuklara; temel teknik bilgiler, kemer derecelerine göre bilgiler ve tekvando hakkında teorik sorular soruldu. Sorulara doğru cevaplar veren çocuklar daha sonra jüri karşısında yeteneklerini sergiledi. Birçok zorlu gösteriye imza atan çocuklar hem bireysel olarak hem de grup halinde çeşitli şovlar gerçekleştirdiler. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende, kuşak atlamaya hak kazanmış öğrencilere Başkan Mevlüt Öztekin tarafından başarı belgeleri teslim edildi.
Sarı, mavi, kahverengi, yeşil ve siyah kuşaklara terfi eden öğrenciler mutluluklarını aileleri ile birlikte yaşadı.

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