Kağıthane'de balkondan düşen çocuk öldü

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de, evinin balkonundan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Harmantepe Mahallesi Kerem Sokak'taki bir binanın 3'üncü katında oturan ailenin 2 yaşındaki çocuğu Hira A, annesi temizlik yaparken çıktığı balkondan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Olayı fark eden vatandaşlar, çocuğu özel bir hastaneye götürdü. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hira A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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